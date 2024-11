Lanazione.it - Bimba morta dopo aver ingerito una pila, il pediatra: “Sono killer silenziosi, migliaia di ricoveri”

Firenze, 16 novembre 2024 – L'ingestione di corpi estranei da parte dei bambini sotto i 6 anni - dalle monete alle pile, come nel caso delladi 18 mesia Massa Carrara - negli ultimi 15 anni è aumentata di oltre il 91%, secondo dati Usa, e solo in Italia iper queste causemille l'anno. Lo ricorda il presidente della Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Sigenp), Claudio Romano, sottolineando la necessità che si istituisca in Italia un registro relativo a tale fenomeno e si promuovano campagna di informazione mirate. "Ilsilenzioso". I pediatri definiscono così l'ingestione di corpi estranei e in particolare di "pile a bottone, alcaline o al litio", oggetti "particolarmente pericolosi e dannosi per le strutture interne dell'organismo".