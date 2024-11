Anteprima24.it - Benevento 5, altro ko: entro mercoledì si attendono decisioni della società

Tempo di lettura: 3 minutiIl5 va in vantaggio, lotta, ma non basta contro la sempre ostica Came Treviso che si impone al PalaTedeschi. Arriva un’altra sconfitta per gli uomini di Andrea Centonze, è 2-3 per i veneti. Venerdì prossimo trasferta siciliana sul campoMeta Catania campione in carica.Il tecnico recupera Lolo Suazo. La prima parata è di Matheus su Japa Vieira dopo un rischio corso da Botta. Su un rilancio dell’estremo difensore arriva la risposta sannita targata Xitao. Proprio il capitano di volée si rende insidioso servito da corner. La gioia giallorossa prende vita proprio da un’invenzione del numero 93 il cui risul parquet era stato tanto agognato dal pubblico, assist immaginifico sul secondo palo per l’1-0 targato Tommaso Colletta. Suton accenna una replica, ma è Walex che comincia a farsi vedere e confeziona in banda la palla del pari: azione convulsa al c, la risolve Loris di Guida.