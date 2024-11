Lopinionista.it - Autonomia: Calderoli, “Su materie non lep avanti con il negoziato”

MILANO – “Sullenon lep non vi è stata alcuna eccezione da parte della Corte Costituzionale e quindi ilpuò proseguire”: il ministro degli Affari regionali Robertolo ha ribadito a margine di un incontro sulla ‘in Lombardia’ a Rovato (Brescia).Per leper cui è necessario fissare dei livelli essenziali delle prestazioni, “si tratterà di fare una legge che consenta la definizione dei lep sullelep ma questo spazio temporale – ha aggiunto – verrà usato per approfondire le modalità di calcoli dei costi e fabbisogni standard e quindi direi che siamo in linea con il programma dei lavori che avevamo ipotizzato”.L'articolo, “Sunon lepcon il” L'Opinionista.