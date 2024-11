Atp Finals 2024 Rublev | Il prossimo anno devo tenere questo atteggiamento

Leggi su Sportface.it

“Due settimane fa avrei detto che era sufficiente semplicemente essere qui. Ho giocato tre buone partite con la mentalità giusta, la lezione più importante per me èper tutto il“. Così Andreydopo la sconfitta in tre set contro Casper Ruud, che ne ha determinato l’uscita di scena al round robin delle Atpdi Torino. Sulla partita contro il norvegese: “Fin dall’inizio sapevo che su questa superficie, così veloce, era impossibile vincere contro un top player. Ho cercato di giocare al massimo per chiudere l’in maniera positiva, cercando di vincere”. Atp: “Il” SportFace.