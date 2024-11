Gaeta.it - Arresto e denunce a Civitavecchia: trovato un giovane con droga e banconote false

Un'attività di controllo delle forze dell'ordine aha portato alla denuncia di undi 25 anni,si in possesso di sostanze stupefacenti econtraffatte. L'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile dimostra l'impegno costante nella lotta contro il crimine e nella tutela della sicurezza pubblica.Il controllo nella zona della Stazione FerroviariaL'episodio è avvenuto nei pressi della Stazione Ferroviaria di, dove i Carabinieri hanno notato un comportamento sospetto da parte di un. Questo 25enne, il cui nome non è stato reso noto, si trovava in una zona di alto passaggio e il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno prontamente deciso di intervenire. Il controllo ha rivelato la presenza di una piccola dose di stupefacente, rinvenuta durante la perquisizione personale, insieme a una banconota falsa da 50 euro.