Ilnapolista.it - Amorim: «L’identità viene prima della tattica. I giocatori dello United devono fare il tour di Old Trafford»

Il Manchesterha scelto Rubencome nuova guida tecnica, dopo che il portoghese si è messo in luce con il suo Sporting Lisbona. Non capita così spesso che un allenatore lasci il suo posto nel bel mezzostagione, con un progetto in movimento. Evidentemente, l’Oldemana ancora una luce particolare agli occhi degli amanti del calcio. Proprio questo tipo di luccichio, rispetto per la storiasta tentando di riportare in auge nel suo spogliatoioNe parla il Telegraph, che riporta delle dichiarazioni del neo-allenatore dei Red Devils a questo riguardo: «Quando vieni qui, è tutto molto diverso. Così puoi capire la storia: dopo l’incidente, siamo diventati campioni d’Europa. Questo tipo di forza penso sia importante da trasmettere alla squadra. Quando ivengono qui, dovrebberolo stessocon la stessa persona ogni volta.