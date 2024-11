Allarme Inter Calhanoglu | Ho sentito pizzicare domani farò una risonanza

Leggi su Sportface.it

“Houn fastidio nello stesso punto (dello scorso infortunio, ndr). Non ho corso rischi, perché ha iniziato afaremo unamagnetica e vedremo la situazione”. A dirlo è Hakan, centrocampista dell’e della nazionale turca, sostituito all’vallo della partita contro il Galles nella Lega B di Nations League. Unin casa nerazzurra: lo scorso ottobre, a Roma, il turco aveva accusato un’elongazione all’adduttore. Senza l’ista in campo, a prendersi la responsabilità di un rigore è stato Akturkoglu, che ha sbagliato dagli undici metri: “Lo capisco molto bene – ha detto-. Abbiamo cercato di motivarlo. Ha una famiglia alle spalle. Noi lo sosteniamo come squadra. Queste sono le cose che succedono nel calcio. Ha bisogno di rilanciarsi psicologicamente.