Aggressioni continue a minorenni | Baby gang appostate fuori dalle scuole

Reggio Emilia, 16 novembre 2024 – Genitori che si uniscono ad altri genitori per cercare soluzioni che possano portare a proteggere i figli dalla violenza dilagante. La violenza messa in atto da ragazzini coetanei per pochi euro. A seguito dell’escalation die rapine nei confronti di alcuni studenti modenesi, avvenute all’esterno di diversi istituti scolastici o in autostazione, alcuni genitori delle vittime si sono messi in contatto gli uni con gli altri per cercare strategie condivise e volte a difendere i propri ragazzi. Un ‘tam tam’ partito sui social che ha creato in pochi secondi una solida rete. “Se siamo tutti uniti e coesi possiamo fare cose buone per i nostri ragazzi” afferma l’ideatrice. Ieri le pattuglie si sono fermate davanti al Selmi, all’arrivo degli studenti. Proprio al Selmi, infatti, uno studente è stato minacciato con un coltellino da alcuni coetanei.