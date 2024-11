Ilrestodelcarlino.it - Accesso agli atti, la guerra: "La trasparenza non fa danni"

"Se non c’è nulla da nascondere, perché ostacolare l’alle informazioni?". E’ la domanda dei gruppi consiliari di centrodestra nei confronti dei rappresentanti della maggioranza che hanno contestato, in una nota, le richieste dinei confronti della Fondazione Pescheria considerate "sproporzionate e ridondanti". Anche il Comune di Pesaro ha sollecitato, il 12 novembre scorso, al direttore generale Silvano Straccini, di evadere la richiesta documentale inoltrata dal centrodestra lo scorso 17 settembre. "Per legge ci sarebbero dieci giorni di tempo per rispondere alle istanze formulate dai consiglieri comunali", aveva contestato la consigliera Marchionni all’indomani del sollecito inoltrato dal Comune alla Fondazione. "Inaccettabili le pressioni del Partito democratico che cerca di limitare l’da parte dell’opposizione – è la risposta del centrodestra alle contestazioni mosse dal Pd -.