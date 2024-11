Gaeta.it - Abitare A: Come sostenere un’importante voce locale nel quartiere

Facebook WhatsAppTwitter Nel 2024,A celebra 38 anni di attività nel fornire notizie e informazioni ai cittadini dei quartieri romani. Lanciato nel giugno del 1987 a Colli Aniene, questo giornale ha saputo resistere alle sfide del tempo, tra cui l’impatto della crisi economica, della pandemia e della guerra in Ucraina. La sua missione di informare la comunità è più che mai centrale, ma richiede ora l’aiuto dei cittadini per continuare a essere un riferimento.Un giorno speciale: 38 anni di storiaA è un giornale che ha attraversato decenni di cambiamenti, adattandosi alle esigenze della sua comunità. La sua fondazione è avvenuta in un contestoben definito, dove l’informazione fosse non solo un servizio, ma anche un modo per unire le persone attorno a temi e affrontare questioni riguardanti il vivere quotidiano.