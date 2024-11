Quotidiano.net - Abi, il tasso sui mutui scende di oltre un punto da dicembre

Con il taglio dei tassi della Bce è sceso anche ilsui. In media, secondo il rapporto Abi, a ottobre ilsulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,28%, rispetto al 3,31% di settembre 2024 e in calo rispetto al 4,42% di2023. Un altro elemento significativo, sottolineato dal vice direttore generale vicario dell'Abi Giancarlo Torriero è la diminuzione di unpercentuale anche delmedio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese, dal 5,45% di2023 al 4,60% di ottobre. Tra settembre e ottobre, in particolare, si è registrata una diminuzione dello 0,30 percento. L'Abi analizza anche i tassi di mercato. Nei primi 14 giorni di novembre ilEuribor a 3 mesi è stato in media del 3,04% (3,17% era la media di ottobre) in diminuzione di 13 punti base rispetto a ottobre 2024.