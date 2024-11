Lanazione.it - “Valdarno E!state Liberi!” Delegazione valdarnese nella piana di Gioia Tauro

Arezzo,15 novembre 2024 – Ieri mattina unaè partita per la Calabria, destinazione Polistena,di, in provincia di Reggio Calabria, per dare continuità al progetto "E!state!", nato dalla collaborazione tra Comuni locali, Liberae LegambienteSuperiore. C'è anche il supporto di ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Laè composta da 15 persone tra cui sindaci, assessori e consiglieri comunali dei Comuni di Reggello - ente capofila - Rignano Sull’Arno, Figline e Incisa, San Giovanni, Cavriglia, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Bracciolini e Bucine, insieme ai membri di Libera e Legambiente. Il gruppo rimarrà nel profondo sud fino al 17 novembre e consentirà di siglare un patto di amicizia con i Comuni di Polistena e Cinquefrondi, fortemente impegnati contro la criminalità organizzata.