Movieplayer.it - Uomini e donne, Fabio chiede l’esclusiva, Barbara De Santi conosce un giovane corteggiatore

Leggi su Movieplayer.it

Ultima puntata settimanale del dating show con una dama che ha rifiutato di lasciare il programma, mentreDeha un nuovo. Oggi, venerdì 15 novembre, è andata in onda la quinta e ultima puntata della settimana di, il dating show trasmesso su Canale 5. Continuano i battibecchi tra Vincenzo e Tina Cipollari, un cavaliere ha avuto una cocente delusione mentre il tronista Michele ha rincorso la corteggiatrice Veronica. Colpi di scena e nuove dinamiche La puntata di ieri diha visto il ritorno al centro dello studio di Vincenzo e Ilaria, una delle coppie più discusse del Trono Over. Dopo essersi dati l'esclusiva, i due avevano dichiarato di non essere ancora pronti a lasciare il .