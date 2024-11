Sport.quotidiano.net - Under 21, Italia-Francia 2-2: Cherki e Atangana riacciuffano gli azzurri

Empoli, 15 novembre 2024 – Finisce 2-2 e con un vortice di emozioni l’amichevole di lusso del Castellani di Empoli tra l’e la21. Un pari che forse punisce oltremodo glidi Nunziata, bravi a reagire al buon avvio transalpino e a passare in vantaggio al 17’ grazie a Casadei. Un 1-0 che ha galvanizzato un’capace di prendere il comando delle operazioni, giocare con ritmo e personalità e di raddoppiare con il primo gol in azzurro di Ambrosino, arrivato proprio in chiusura di tempo. In avvio di ripresa l’ha poi sfiorato il tris con Gnonto a più riprese, ma quando– ben limitato nel primo tempo – è salito in cattedra è arrivata la reazione dellache ha accorciato le distanze al 57’ proprio grazie al fantasista del Lione, autore poi anche dell’assist sul gol del pari siglato daal 65’.