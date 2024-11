Ilrestodelcarlino.it - Una spolverata di neve sui Sibillini: "Proveremo ad aprire il 7 dicembre"

La primadella stagione è arrivata. Ieri mattina è nevicato dai 1.200 metri regalando qualche centimetro di manto bianco sia a Bolognola che a Frontignano di Ussita. Leggera coltre bianca anche a Sarnano, nella zona di Santa Maria Maddalena. "Non potevamo non fotografarla. ancora poca per sciare ma ne arriverà altra la prossima settimana", hanno scritto dallo ZChalet di Bolognola. "Per adesso si tratta di un’imbiancata, non è sufficiente per poterle piste, però diciamo che dà già un po’ di ottimismo per la stagione invernale in arrivo e comunque sono previste altre nevicate la settimana prossima – ha affermato Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambi gli impianti, Frontignano360 e Bolognola Ski –. Pensiamo di iniziare la stagione sabato 7, ma se dovesse nevicare prima, entrambe le stazioni sono pronte ad".