Tyson-Paul alta tensione prima del match | uno schiaffo e si scatena la rissa

Una provocazione tira l’altra e tra Mikee Jacksale laalla vigilia delche segnerà il ritorno sul ring della leggenda dei pesi massimi. Dopo settimane di stilettate a distanza, l’ex campione del mondo e lo youtuber si sono ritrovati faccia a faccia per la pesatura e si è sfiorata la.Lo youtuber 27enne infatti ha pestato un piede ache ha reagito tirando unoal suo avversario. A quel punto sono dovuti intervenire i due staff per separare i prossimi avversari sul ring.ne ha comunque approfittato per rincarare la dose descrivendocome un “piccolo elfo arrabbiato” e sostenendo di “non aver neanche sentito lo”.L’’allestimento deldi pugilato è stato soprattutto una grande operazione di marketing. L’incontro in programma all’AT&T Stadium di Arlington nella notte tra venerdì e sabato (alle 2 di notte ora italiana) è il primo evento di sport da combattimento ad essere trasmesso in streaming su Netflix e sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli oltre 280 milioni di abbonati alla piattaforma in tutto il mondo.