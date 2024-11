Lettera43.it - Trump sceglie il no vax Robert Kennedy Jr come segretario alla Salute

Il presidente eletto Donaldha confermato su Truth di aver nominato l’ex candidato presidenziale e attivista no vaxF.Jr.del dipartimento dellae dei Servizi Umani. Nel fare il suo annuncioha scritto che gli americani sono stati «schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche» e che«ripristinerà queste agenzie alle tradizioni della ricerca scientifica Gold Standard e dei fari della trasparenza, per porre fine all’epidemia di malattie croniche e per rendere l’America di nuovo grande e sana». La nomina ha suscitato critiche diffuse nei confronti di, uno dei principali esponenti del movimento no vax negli Stati Uniti che ha pubblicamente sostenuto diverse teorie antiscientifiche.Public Citizen: «sta sfiorando un’altra catastrofe dipubblica guidata dpolitica»Poco dopo l’annuncio di, Public Citizen, un’organizzazione progressista senza scopo di lucro che si concentra sulla difesa dei consumatori, ha dichiarato: «F.