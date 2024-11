Gaeta.it - Tragedia su due ruote: Mauro Tresoldi perde la vita in un incidente stradale

Facebook WhatsAppTwitter È un giorno triste per la comunità di Lodi e per gli appassionati di Vespa., un noto vespista e figura importante della Croce Rossa Italiana, è deceduto a seguito di unavvenuto questa mattina. A 56 anni, era sul suo amato scooter, convinto della praticità e della bellezza di questo mezzo di trasporto, quando lagli ha riservato un tragico destino. L’accaduto non solo ha scosso i familiari e gli amici, ma ha anche riportato l’attenzione sull’importanza della sicurezza.Un amore per la Vespa e un impegno per il socialeera conosciuto per la sua passione per le moto, in particolare per la Vespa, simbolo di libertà e avventura. Nel 2021, aveva realizzato un viaggio memorabile fino a Capo Nord, un’esperienza che rifletteva il suo spirito avventuroso e la sua connessione profonda con questo iconico scooter.