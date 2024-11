Amica.it - Sophie Turner è la nuova Lara Croft nella serie tv su "Tomb Raider" che Phoebe Waller-Bridge sta scrivendo per Prime Video. Riuscirà a far dimenticare Angelina Jolie?

Dal freddo inverno alle lande più desolate della Terra. Poco importa: c’è sempre da combattere. E, come ci ha fatto vedere in Il Trono di Spade, non si tira certo indietro. Come scopriremotv di cui sarà protagonista:. Unasaga su “” (dimenticandosta producendo unaversione del popolaregioco. Che è già stato portato sul grande schermo due volte. La prima con– la saga che ha decretato la sua fortuna in tanti sensi. La seconda – molto meno fortunata – con Alicia Vikander. Che, comunque, era reduce da un Oscar: leggi qui la nostra intervista.Questa volta, però, l’idea è quella di trasformare le avventure dell’archeologain unatv.