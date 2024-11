Gaeta.it - Roma, irruzione di ragazzi in cinema durante la proiezione di “Berlinguer – La grande ambizione”

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio preoccupante ha avuto luogo a, quando un gruppo diha interrotto ladel film “– La”, causando panico tra gli spettatori presenti. Questo evento è stato segnalato dalla giornalista Biancatramite i suoi canali social, portando alla luce un clima di tensione altalenante che caratterizza talvolta il panorama culturale della capitale.Dettagli dell’episodio alAtlanticSabato 9 novembre 2024, nel corso dell’ultimagiornaliera del film di Segre, un gruppo di, presumibilmente non ancora maggiorenni, ha fattonella sala 3 delAtlantic, situato in via Tuscolana 745. Secondo un messaggio riportato dalla giornalista, l’incidente si è verificato verso la fine della, quando i giovani, mascherati e identificati come quattrodi circa 15 anni, hanno iniziato a disturbare gli spettatori.