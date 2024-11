Inter-news.it - Polonia sconfitta nettamente dal Portogallo: 90 minuti per Zielinski

Leggi su Inter-news.it

Ilha superato con il risultato di 5-1 lanella sfida valida per la quinta giornata di Nations League. Il calciatore dell’Inter Piotrè stato in campo per tutti i 90della sfida.FINALE – Ladi Piotrsi presenta alla sfida di Nations League contro il, prevista all’Estádio do Dragão, con il terzo posto nel girone a tre lunghezze dalla Croazia seconda. Il primo tempo consegna il quadro di una partita essenzialmente bloccata, con le due compagini che si impegnano prevalentemente a non esporsi al rischio di ripartenze avversarie nell’arco dei primi 45di gioco. Nella seconda frazione di gioco, ilfa valere la sua superiorità tecnica su un piano complessivo. Trascorrono 14e i lusitani passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Rafael Leao su assist di Nuno Mendes.