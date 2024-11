Pogba e la Juventus sul punto di rescindere il contratto

Leggi su Justcalcio.com

Il futuro di Paulsta per diventare chiaro. Il centrocampista francese Questo pomeriggio incontrerà la commissione arbitrale della Federazione Italiana per raggiungere un accordo e poter risolvere il suocon la Juve. Thiago Motta non hae il francese non vede l'ora di iniziare una nuova fase lontano dal calcio italiano. Laha la rosa chiusa e spera che ci sia una partenza immediata peranche se per questo è importante che l'accordo venga chiuso con la commissione della Federazione.è stato sospeso nel settembre 2023 dopo essere risultato positivo al deidroepiandrosterone (DHEA) in un test dopo una partita di Serie A contro l'Udinese nell'agosto dello stesso anno, per la quale è stato squalificato per quattro anni e successivamente ridotto a 18 mesi.