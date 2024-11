Tuttivip.it - “Per lui è la fine”. Grande Fratello, Tommaso nei guai: Mariavittoria ha confessato. “Vergogna”

Leggi su Tuttivip.it

Nella Casa delsi infiammano le discussioni suFranchi. Da giorni, i concorrenti e i fan del programma speculano sul fatto che, durante il suo recente viaggio in Spagna, possa aver avuto accesso a informazioni esterne, violando le regole del reality. In particolare, il 14 novembre,Minghetti ha confidato a Luca Calvani chesembrerebbe molto informato su strategie, concorrenti forti e altri dettagli che non dovrebbe conoscere.ha insinuato che Franchi potrebbe aver visto “molte cose” durante il suo soggiorno a Madrid. “La sai quella cosa di Tommy?”, ha sussurrato la dottoressa a Calvani, che ha risposto di no. A quel punto, lei ha aggiunto: “Fuori ha visto tutto”, scrivendo queste parole sulla mano di Luca per maggiore chiarezza.