Per gli aerei la guerra di Europa e Usa alla concorrenza cinese non conviene (per ora)

Un tempo quelle della Cina erano soltanto ambizioni aerospaziali, spesso seguite da qualche pasticcio tecnico o dsparizione repentina dei progetti appena svelati. Ma con il salone di Zhuhai di quest’anno, che si chiude domenica con il grande Airshow dedicato al pubblico, al mondo è stato dimostrato che in questo settore la Repubblica Popolare è il vero e unico antagonista tecnologico degli Stati Uniti sul piano militare, mentre per l’potrebbe diventarlo anche in quello civile, a meno di non approfittarne e stringere accordi che portino vantaggi reciproci. Nell’articolo di qualche giorno fa abbiamo descritto i progressi in campo militare e spaziale, mentre ora è il momento di rivelare quelli civili e commerciali. La Cina sta già cercando di certificare in occidente il suo velivolo per trasporto di linea prodotto da Comac, il C929, bimotore a lungo raggio con un massimo di 320 posti, potenziale concorrente dello Airbus 330 e del Boeing 787 Dreamliner, e dopo alcune interazioni con le autorità aeronautiche occidentali (l’americana Faa e l’europea Easa, dalle quali, imitandone le strutture è stata creata la Caac), l’azienda ha annunciato che sarà la compagnia Air China il primo cliente dell’aeroplano che, inizialmente, veniva sviluppato con una partecipazione russa.