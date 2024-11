Ilrestodelcarlino.it - Obbligo gomme invernali a Bologna: in quali strade

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 15 novembre 2024 – Torna l'per i guidatori di “equipaggiare i propri veicoli con gli opportuni mezzi antisdrucciolevoli (catene) o gli speciali pneumatici da neve per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione”. Anche per quest’anno l'scatta il 15 novembre e resterà in vigore fino al 15 aprile 2025. Per garantire le dovute condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, si istituisce quindi: l'di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, dal 15 novembre 2024 fino al 15 aprile 2025 per tutti i veicoli che percorrono i tratti extraurbani di alcuneprovinciali. I ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.