Gaeta.it - Notturne esplosioni scuotono la quiete di Civitavecchia: paura tra i cittadini

Una serie diha destato preoccupazione tra i residenti di, portando a una mobilitazione delle autorità locali. Il suono delle deflagrazioni ha interrotto la tranquillità notturna di venerdì 15 novembre, lasciando gli abitanti in stato d'allerta. Il motivo alla base di questo evento sembra essere l'uso improprio di petardi, con conseguenze notevoli per la comunità.Il primo allerta: l'esplosione in via Anita GaribaldiIntorno alle 3.00 del mattino, è arrivata al numero unico delle emergenze la segnalazione di un'esplosione nelle vicinanze di via Anita Garibaldi. I carabinieri della Compagnia die gli agenti della polizia di Stato sono accorsi sul luogo per valutare la situazione. Al loro arrivo, è emerso che l'esplosione era causata da un grosso petardo collocato all'interno di un cassonetto dei rifiuti.