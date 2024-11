Msf | protocollo Italia-Albania viola codice deontologia medica

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 nov. (askanews) – Il– denunciano Medici Senza Frontiere e altre organizzazioni impegnate nell’assistenza sanitaria alle persone in movimento –ildie i diritti umani e mette a rischio la salute fisica e psicologica delle persone migranti. È la denuncia di diverse realtà sanitarie che si occupano di soccorso civile nel Mediterraneo centrale e di supporto e diritto alla salute delle persone in movimento, che si appellano a operatori e professionisti della salute affinché non si rendano complici dele delle suezioni. Sappiamo per testimonianza diretta e tangibile delle persone che soccorriamo e visitiamo a bordo delle nostre navi, che la maggior parte di queste ha subito violenze fisiche, abusi, torture, violenza sessuale e che la totalità di esse, per il contesto del paese di origine, per il viaggio attraverso il deserto, la permanenza e la detenzione in Libia o Tunisia, per il viaggio in mare e per tutto ciò che hanno vissuto come dirette vittime o come testimoni, è da considerarsi a rischio di conseguenze anche gravi di salute fisica e mentale, incluso il disturbo post-traumatico da stress.