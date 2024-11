Thesocialpost.it - Massa Carrara, bimba muore dopo aver ingoiato una pila: “Le sostanze rilasciate hanno leso l’aorta”

Una tragedia che colpisce profondamente. Una bambina di 17 mesi è morta il 12 novembredue ricoveri e un trasferimento d’urgenza dal policlinico Le Scotte di Siena all’Ospedale del Cuore di, avvenuti nel giro di una settimana. La piccola, figlia di una coppia di giovani genitori stranieri da tempo residenti nel senese, aveva ingerito una, che avrebbe rilasciatochimiche altamente dannose, causando gravi lesioni al. La Procura diha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti.I fattiL’episodio risale a martedì 5 novembre, quando la bambina è stata portata al pronto soccorso di Siena per un malore.10 ore di accertamenti, è stata dimessa, ma poche ore, un nuovo peggioramento ha reso necessario il ritorno in ospedale, questa volta con il ricovero in terapia intensiva.