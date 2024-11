Ilfattoquotidiano.it - Margaret Spada, la 22enne morta dopo un intervento al naso: oggi l’autopsia. E i medici rischiano nuove accuse

All’istituto dina legale del Policlinico di Tor Vergata è arrivato il giorno del: un passo fondamentale per chiarire cosa ha provocato la morte di, laoriginaria del Siracusano deceduta a Romaundi rinoplastica parziale in un centro medico dell’Eur. Intanto gli inquirenti continuano gli accertamenti.Nessun documento, nessuna scheda su pazienti e nessun atto sulle attività svolte: il centro medico della capitale, nella zona di viale Cesare Pavese, dovesi era recata la mattina del 4 novembre per effettuare undi rinoplastica parziale poi risultato fatale, si presentava come una sorta di “guscio vuoto” agli inquirenti che si sono recati per acquisire documenti. Una situazione che potrebbe portare ad un approfondimento investigativo, oltre a quello legato alla morte della giovane, e che rischia di aggravare la posizione dei due– Marco e Marco Antonio Procopio – padre e figlio titolari del centro, accusati di omicidio colposo.