LUOGO DI NASCITA

Classe 2000, Samuele Teneggi è originario di Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. Dopo il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, ha partecipato a varie masterclass e alla Scuola di Alta formazione delle Arti dello Spettacolo Itaf (International Theater Academy of FITA), a Reggio Emilia e a Utrecht. Nel 2021 ha esordito sul grande schermo grazie a Ciro D’Emilio, che gli ha riservato una parte nel film, Per niente al mondo. Ha poi ricoperto il ruolo di protagonista in Rapito (regia di Marco Bellocchio) e ne ’La Storia del Frank e della Nina’, diretto da Paola Randi. Ha lavorato anche in televisione e a teatro, interpretando diversi ruoli. Il suo libro preferito è Pulp. Una storia del XX secolo di Charles Bukowski. L’ultimo film al quale ha lavorato è ’La stanza indaco’, vestendo ancora una volta i panni del protagonista.