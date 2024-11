Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 43-46, Eurolega basket in DIRETTA: Clyburn tiene vicine le V nere all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30TOP SCORER –10;: Nunn 1443-46 LA TRIPLA DI! Dopo l’errore c’è stato il rimbalzo in attacco, ottima circolazione, scarico fuori di Hackett e con questo sono altri punti a fine quarto che possono essere sempre utili quando si va verso il finale!40-46 2/3.Grant allunga un po’ troppo le mani su, regalando tre liberi a 10?8 dalla seconda sirena. Prima però timeout di Ataman.38-46 Sarà pure a mezzo servizio, ma Sloukas il palleggio arresto e tiro da tre sa come metterlo.38-43 Altra risposta di Pajola!35-43 Pronta la risposta di Yurtseven, 1? alla seconda sirena.35-40 Cordinier sblocca ladall’arco!32-40 Rimbalzo raccolto da Nunn che segna con facilità.