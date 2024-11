LIVE – Mike Tyson-Jake Paul | aggiornamenti round dopo round DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il match tra. Rinviato una volta, a causa di problemi di salute di Iron, l’incontro più strano e atteso dell’anno andrà in scena nella notte presso l’AT&T Stadium di Arlington. L’evento avrà inizio alle 02:00, orario italiano, ma bisognerà aspettare per i match più attesi: Taylor contro Serrano è previsto per le 04:00 circa , mentre il main event è in programma poco prima delle 05:00. Nell’undercard anche il nostro Armando Casamonica.non combatte dal 2005, quando perse contro Kevin McBride. Al peso è sembrato essere in forma, ma ha 58 anni e gli acciacchi normali di quell’età. Di annine ha 27, ma il talento, non è necessario sottolinearlo, è infinitamente lontano da quello di un campione del mondo. Come finirà il match? C’è grande curiosità.