Sport.quotidiano.net - Le elezioni della sezione dell’Aia di Pesaro. Luca Foscoli confermato alla presidenza degli arbitri: "Lo sport insegna ai ragazzi come si diventa adulti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella sedeAIA di, gremita di oltre cento associati presenti, si è svolta l’assemblea elettiva sezionale per il quadriennio olimpico 2024-2028. Unico candidatocarica il presidente uscenteche gli elettori hanno riper il quarto mandato con il 92,3% dei voti validi espressi. Un risultato importante che vede unain linea con i dettami del gruppo dirigenziale e che si sente unita al suo presidente. Temi ricorrenti, nel programma esposto, che parla di reclutamento, formazione a tutto tondo, convenzioni specifiche, poli atletici, interazione con societàive, comuni del territorio, scuole e università, puntano a rendere, secondo, laAIA punto di riferimento per i giovani che vi partecipano. La "persona" al centro del progetto prima del ruolo e delle funzioni proprie dell’arbitraggio sono, per il presidente ri, punto di partenza determinante per poi costruire, attorno, tutto il progetto-arbitro.