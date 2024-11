Lazio | partitella con la Primavera Patric a parte e out Romagnoli

Leggi su Sportface.it

Senza fretta ma senza sosta. Questo il mantra dellache, priva di 11 giocatori convocati dalle nazionali, prosegue il lavoro in vista della ripresa del campionato. Marco Baroni ha voluto testare le condizioni dei biancocelesti con unacontro la, continuando, nel frattempo, a gestire i suoi:, rientrato dopo qualche giorno di stop, ha svolto un lavoro differenziato al Fersini. A riposo, invece,, rimasto a casa dopo il pestone rimediato durante l’allenamento del giovedì. A tenere banco, e in pensiero, i capitolini sono però le condizioni di Dia; l’attaccante biancoceleste che sembrerebbe aver contratto la malaria, dovrebbe rientrare a breve nella Capitale per svolgere ulteriori esami. I tempi di recupero, in caso di conferma della diagnosi, restano incerti.