Lanotiziagiornale.it - L’Autonomia smontata dalla Consulta, ma la Lega canta vittoria lo stesso

Abbozzare, minimizzare, rimandare la palla di là, cercare di trasformare la débacle in una. Sono diverse le strategie scelte dal centrodestra (in primis) per mascherare lo schiaffo ricevuto due giorni faCorte Costituzionale, che ha bocciato ben sette punti della riforma suldifferenziata.Calderoli ringrazia i giudiciDopo una notte di silenzio, ha parlato il papà della riforma, il ministro Roberto Calderoli, secondo il quale “gran parte dei rilievi mossi possono essere agevolmente superati in fase di attuazione della legge, anche con il coinvolgimento del Parlamento, come richiestoCorte”. “Non ha senso parlare di vincitori o di vinti”, aggiunge, “laha sancito cheè costituzionale, questa è una rivoluzione copernicana per il sistema italiano.