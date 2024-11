Thesocialpost.it - Italia: incendio nella notte, evacuazione totale

a Roma, questa mattina alle 5, in un appartamento situato in via Pippo Tamburri,zona di Torre Spaccata. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto, hanno tratto in salvo tre persone che si trovavano all’interno dell’abitazione. Due donne sono state soccorse con l’autoscala e trasportate in ospedale in codice rosso, mentre una terza persona è stata assistita dai sanitari del 118 e poi ricoverata.Per precauzione è stato evacuato l’intero edificio. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’appartamento è stato dichiarato inagibile, essendo stato completamente distrutto dalle fiamme. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le indagini e garantire la sicurezza dell’area.L'articoloproviene da The Social Post.