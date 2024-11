Anteprima24.it - Inchiesta Comune Pratola Serra, chiesti i rinvii a giudizio

Tempo di lettura: < 1 minutoCorruzione, turbata libertà degli incanti, corruzione elettorale: sono alcuni dei quattordici capi di accusa per i quali il pm del Tribunale di Avellino, Cecilia De Angelis, ha chiesto il rinvio aa conclusione dell’suldi, in provincia di Avellino. Tra i principali indagati figurano i fratelli Antonio ed Emanuele Aufiero che nel 2020 ricoprivano rispettivamente le cariche di presidente del Consiglio comunale e di sindaco. Le ipotesi di corruzione contestate fanno riferimento a presunte fazioni di denaro da parte di imprenditori in rapporti di lavoro con ilper finanziare la campagna elettore nelle elezioni regionali del 2020 in era candidato Antonio Aufiero. Gli sviluppi dell’portarono nell’ottobre del 2022 allo scioglimento delper infiltrazioni criminali.