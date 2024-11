Liberoquotidiano.it - Il video che imbarazza Roma fa il giro del mondo: cosa si vede | Guarda

Il quotidiano londinese Telegraph attacca a testa bassae l'amministrazione dem guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Ieri un articolo corredato anche da unrilanciato dai profili social della testata inglese aveva il seguente titolo: «non è solo deludente: la città è un disastro assoluto». Sul sito il reportage di Greg Dickinson: «La Città eterna si sta preparando per il Giubileo nel 2025, ma sia i locali che i visitatori sono scontenti dell'entità dei disagi». Sotto accusa i cantieri in ritardo, l'allestimento temporaneo per i lavori di manutenzione della Fontana di Trevi (con l'nte piscina che dovrebbe sostituire la vasca) e tanti monumenti impacchettati da transenne o da paratie. Non manca nelanche l'accenno ai contenitori dell'immondizia stracolmi. L'impressione che ricava il Telegraph è quella di una città impreparata al Grande evento, in ritardo con le opere, nonostante il «grande fascino della città eterna».