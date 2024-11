Tpi.it - Il Patriarca 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della serie

Il2:che c’è dacon Claudio Amendola su Canale 5. Trama, cast, quante puntate, anticipazioni, attori, streamingIl2 è lafortunatadi Canale 5 con protagonista Claudio Amendola che torna in prima serata dal 15 novembre 2024 in sei puntate. Nemo scoprirà mai la veritàmorte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Torna dunque l’amato personaggio di Nemo Bandera, l’imprenditore tanto affascinante quanto spietato, che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea, da dove gestisce una rete di narcotraffico che gli consente di mantenere il controllocittà marittima di Levante. Vediamo insieme le anticipazioni su Il2.