Gianni Molaro presenta Vanitè Blanche: un inno contro il body shaming

C’è grande attesa per tutti gli appassionati ed i fans del mondo. Il noto stilista campano, alla ribalta nell’ultimo periodo grazie ai recenti fatti di cronaca che lo vedono protagonista in cui il noto designer ha chiesto la rimozione ed il sequestro per plagio dell’opera Pulcinella di Gaetano Pesce, installata in Piazza Municipio a Napoli, presenterà domenica 24 novembre prossimo la sua nuova collezione alta moda sposa 2025 intitolata, eclettico personaggio televisivo grazie alla trasmissione Detto Fatto su Rai2, svelerà le ricercate e sartoriali proposte sposa 2025 nella settecentesca e maestosa Galleria del Cardinale Colonna lanciando un monitoila ridosso della giornata dedicatala violenza sulle donne. La sfilata-show si preannuncia già un successo, dopo il tripudio del defilè a Piazza del Campidoglio a Roma dello scorso luglio e ancora prima l’esibizione alla Galleria del Cardinale Colonna di Palazzo Colonna dello scorso anno che aveva sancito il ritorno sulle scene nella Capitale del talentuoso stilista.