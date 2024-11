Sport.periodicodaily.com - Finlandia-Grecia: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 2 di Lega B di Nations League 2024/2025. Gli ellenici sperano ancora nella promozione, mentre i finnici già eliminati vogliono chiudere in bellezza.si giocherà domenica 17 novembre 2024 alle ore 18 presso l’Olympic Stadium di Helsinki.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGià matematicamente retrocessi, i finnici vogliono regalare una soddisfazione ai propri tifosi, pur non essendo facile. L’esordio è stato da incubo con la netta sconfitta contro laper 3-0, per poi peggiorare sempre più in virtu’ delle sconfitte contro l’Inghilterra e l’Irlanda.Gli ellenici sono la vera sorpresa del girone vincendo subito in casa della, per poi ripetersi in Irlanda e in Inghilterra. A seguire il successo in casa sempre con gli irlandesi e poi la sconfitta a domicilio da parte degli inglesi.