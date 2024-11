Ilnapolista.it - Ferlaino: «Magari ci fosse stato ai miei tempi il Var, a Lo Bello e Casarin sarebbe piaciuto»

Visto il confronto tra Napoli Inter, entrambe in cima alla classifica con gli azzurri a + 1 sui rivali, la Gazzetta dello Sport ha interviCorrado, ex presidente del Napoli.: «ciaiil Var»Leggi anche: Il Chelsea al centro di una guerra civile: Clearlake e Boehly comee Corbelli (diciamo)Ingegnere, Napoli e Inter, come nel 1988-89.«Io ancora rosico per quello scudetto e pure per l’altro, quello della stagione precedente. Ma quando vinsero i nerazzurri, ricordo ancora la classifica: primi furono loro, secondi noi, terzo il Milan e quarta la Juventus. Così, in fila».Napoli e Inter non se le mandano a dire.«Ci sta, appartiene alle regole non scritte del gioco. E comunque èmeglio mettere in chiaro che quel rigoreassai dubbio».