Gaeta.it - Fda approva snus ‘General’: otto varianti autorizzate sul mercato statunitense

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Food and Drug Administration ha confermato la possibilità di commercializzare negli Stati Unitidello, un proddi tabacco senza combustione. Questo riconoscimento come proda rischio modificato permette al produttore, Swedish Match Usa, di continuare a venderecon l’affermazione che il suo uso può ridurre significativi rischi di salute rispetto al fumo tradizionale, come cancro e malattie cardiache.Dettagli sul permesso di commercializzazioneL’zione della Fda è significativamente legata alle evidenze scientifiche che supportano l’uso dellocome alternativa meno nociva alle sigarette. L’agenzia ha slineato come i consumatori comprendano i rischi relativi associati all’uso di questo prodrispetto al fumo tradizionale.