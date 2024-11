F1 perché a Las Vegas si corre di sabato? Ecco il motivo e il programma del week-end

Leggi su Sportface.it

Il Mondiale di Formula 1 sta per vivere il suo momento decisivo. Sta per partire il rush finale con le ultime tre gare che decideranno i due campionati del Mondo: quello piloti, con Max Verstappen ad un passo dal vincere il quarto titolo iridato, e quello costruttori con una battaglia a tre tra McLaren, Ferrari e Red Bull. Ed il trittico finale parte da Lasdove, però, sirà disera e non di domenica. Andiamo a scoprire il.Il circuito di Lassi snoda lungo la Strip, zona famosa per i casinò, ed è lunga oltre 6 km dove la velocità di punta delle monoposto sfiora i 350 km/h. Lo scenario sarà ancora più suggestivo proprioil-end di gara si svolgerà in notturna, sarebbe stata una scelta folle far gareggiare le monoposto di pomeriggio visto che il prodotto F1 non sarebbe stato valorizzato.