Ex palazzo dell’anagrafe demolizione e ricostruzione

Grosseto, 15 novembre 2024 – Ruspe ed escavatori sono entrate in azione ieri. E’ partito il progetto didell’exanagrafe in via Saffi. Parte così il maxi-progetto «Ri-Abitare Grosseto: la via dell’identità e dell’innovazione». L’iniziativa, finanziata attraverso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), rappresenta una delle componenti principali del piano di riqualificazione urbana per il centro storico e le aree periferiche della città, con un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro solo per il rinnovamento della zona di via Saffi. L’intervento mira a trasformare l’exin un edificio multifunzionale e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze abitative e sociali di una comunità urbana in evoluzione.