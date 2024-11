Unlimitednews.it - Emiliano “Abbiamo salvato l’unità nazionale”

Leggi su Unlimitednews.it

BARI (ITALPRESS) – “È una delle sentenze più importanti della Corte costituzionale da quando esiste. Io mi auguro che sia poi capace di indirizzare il legislatore per il meglio, perchésalvaguardato la logica cooperativa del nostro regionalismo, il meccanismo della competenza concorrente e soprattuttod’Italia”. Così il presidente della Regione Puglia Michelenel corso di una conferenza stampa sull’esito del ricorso alla Consulta sull’autonomia differenziata. “E lofatto – aggiunge – concependo, come Regione particolarmente capace di convincere anche le altre, perché ovviamente all’inizio c’era un po di incertezza, si riteneva che la via del referendum fosse l’unica possibile, qualcuno mi disse addirittura che avevamo fatto il ricorso perché non era passata la norma sul referendum in Consiglio regionale.