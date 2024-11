Quotidiano.net - Ecco, nel Mediterraneo rischio migrazioni per il clima

Nei Paesi della sponda sud del"gli impatti diretti del cambiamentotico influenzano la crescente scarsità idrica e episodi di grave siccità, l'insicurezza alimentare, l'alzamento del livello del mare". Questi impatti portano a "maggiori perdite economiche e finanziarie, tensioni e maggiore instabilità politica e conflitti" e "aumento della pressione migratoria". Lo scrive il think tank italiano per il, in uno studio diffuso in occasione della giornata della Cop29 di Baku dedicata a pace, ristori e ripresa. "L'Italia ha un grande potenziale per diventare un attore chiave della politicatica internazionale - prosegue-: a livello globale grazie al suo ruolo nel G7 e nel G20, come stato membro dell'Unione Europea e, a livello regionale, come attore centrale nel, grazie anche al nuovo corso della politica estera italiana inaugurato dal Piano Mattei.