Dentro la "setta" di Trump: come funziona la lobby?cristiana nazionalista che appoggia The Donald

Fin dall’inizio della sua prima campagna presidenziale del 2015/16, l’attuale presidente elettosi è trovato al centro dell’eclatante rinascita del movimento cristiano-che ha visto in lui il tanto atteso “prescelto”, l’uomo mandato da Dio sulla Terra per compiere il destino di supremazia politico-cristiana per il quale gli Stati Uniti sarebbero stati appositamente creati. Che ciò sia avvenuto a sua totale insaputa è molto più che probabile,attestato da diverse uscite verbali che hanno palesato la sua ignoranza religiosa. Che grazie alle doti intuitive, dialettiche e istrioniche ne abbia astutamente approfittato per conquistarsi i voti degli accoliti e diventare una sorta di divinità è invece una certezza. Non è un caso che la folla radunatasi a Washington il 5 gennaio 2021 – per quella che era stata definita “Marcia su Gerico” in memoria del biblico assedio degli ebrei alle mura della città proibita raccontato nel libro di Giosuè – e che il giorno successivo assaltò il Campidoglio per evitare la convalida ufficiale dell’elezione di Joe Biden, fosse costituita di fanatici religiosi, quasi tutti bianchi, inneggianti slogan del tipo “Christ for” e muniti, oltre che di armi, di scritte e simboli della tradizione giudaico-cristiana di ogni tipo e dimensione.