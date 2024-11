Liberoquotidiano.it - "Definisca genocidio quello in atto". Segre "processata" dai Giovani del Pd, l'ultima vergogna

«Lilianadeve condannare Israele?». È una domanda retorica che iDemocratici di Milano fanno a se stessi, con tre diverse papabili risposte: 1) sì; 2) sì; 3) sì. Non c'è margine di errore per la basele del Pd milanese, quella che sfila per la Palestina nel Giorno della Memoria nonostante il veto del Viminale e quella che invita ai propri convegni personalità del calibro di Francesca Albanese (famosa per l'espressione «lobby ebraica») e Alae al Said (famosa invece per aver festeggiato il 7 ottobre con queste parole: «Oggi scrivo il capitolo più bello di tutti:della rinascita palestinese, di Gaza che rompe le mura della prigione, dell'oppresso che si ribella e scopre cos'è la paura»). Le tre opinioni a confronto, vergate da altrettanti militanti dem, partono dal gran rifiuto della senatrice a vita a definire come “” le operazioni militari di Israele a Gaza.