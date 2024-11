Dilei.it - Damiano David e Dove Cameron, bacio da 10 e lode sul red carpet. Amore alle stelle

Leggi su Dilei.it

al GQ Men of the Year 2024 si sono lasciati andare a unda 10 esul red. Nulla da fare: sono splendidi insieme. Lei ex stellina Disney, lui frontman dei Måneskin che ha avviato la carriera da solista con il nuovo singolo. Stanno insieme da poco più di un anno (hanno festeggiato da poco il primo anniversario), ma l’va a gonfie vele. E ovviamente sono sempre presenti agli eventi più chic., ilsul redIl GQ Men of the Year 2024 si è tenuto giovedì 14 novembre a Los Angeles: a stupire tutti sul redè stata proprio, con un abito bianco di raso e scollatura drappeggiata. Un look che ha esaltato la sua femminilità e silhouette, ma non è mancato di certo il tocco glamour: la scintillante collana di perle e d’argento.